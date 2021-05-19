Про це глава компанії Ігор Смілянський написав в Facebook.

За словами гендиректора “Укрпошти”, він розпорядився своїм наказом з 19 травня вимкнути всі термінали банків у відділеннях “Укрпошти”.

“Там тепер стоятимуть тільки наші термінали. А там, де їх поки що немає, можна отримати послуги через готівкові кошти. Так що, хто в селі залишився, той і обслуговує клієнтів”, – додав Смілянський.

Також він повідомив, що “Укрпошта” створює гарячу лінію (044) 354-52-73 або [email protected] для клієнтів, яких примушують до відкриття банківських рахунків і після збору інформації подаватимуть колективний позов “проти посадових осіб, які порушують Конституцію та Кримінальний Кодекс України”.