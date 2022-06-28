Державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта" відкрило свій магазин на Amazon і стало у такий спосіб першою поштовою компанією у світі, яка це зробила.

Про це повідомляє пресслужба “Укрпошти”.

З 28 червня запрацював офіційний онлайн-магазин “Укрпошти” на Amazon. Це вже другий онлайн-магазин поштового оператора на міжнародних торгових платформах, який запускає “Укрпошта”.

У магазині можна придбати набір із марок, конверта та листівки “Русскій воєнний корабль…Всьо!”, а також брендований товар: світшот, футболку чи кепку.

До того ж, в онлайн-магазині доступна для замовлення у наборі нова марка “Українська мрія”, яка вийшла у світ саме 28 червня, до Дня Конституції України. Розробкою магазину і виведенням бренду “Укрпошта” на Amazon займалася команда агенції Disqover Agency.

“Укрпошта допомагає тисячам підприємців експортувати свої товари по всьому світу вже багато років. Відтепер продукція “Укрпошти” доступна для офіційного замовлення на найбільшому маркетплейсі світу Amazon, щоб покупці з усіх країн могли придбати марки “Укрпошти”, популярність яких зростає”, – зазначив генеральний директор АТ “Укрпошта” Ігор Смілянський.

Також він додав, що поки що для замовлення доступні лише дві марки та брендована продукція. Проте підприємство планує з часом розширювати асортимент.

Онлайн-покупки на торговій платформі передбачають благодійну складову. Тобто 5 доларів із кожного замовлення з маркою “Русскій воєнний корабль…Всьо!” компанія перерахує на рахунок благодійного фонду KSE Foundation. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу школам і дитячим садочкам, організацію логістики гуманітарних вантажів та на гуманітарну допомогу.

Довідка. Amazon.com – один із перших інтернет-сервісів, орієнтованих на продаж реальних товарів масового попиту, найбільша у світі за обігом компанія, що продає товари та послуги через інтернет.