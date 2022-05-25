Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.
eBay – одна з найбільших торгових платформ, яка об’єднує понад 147 млн активних покупців в 190 країнах.
Там вже можна придбати світшоти з зображенням марки “Русскій воєнний корабль, іді …!”, такі ж магніти, нові марки “Русскій воєнний корабль … ВСЬО!” та іншу колекційну продукцію. Онлайн-покупки на торговій платформі передбачають благодійну складову. 5 доларів із кожного замовлення з маркою, Укрпошта перерахує на рахунок благодійного фонду KSE Foundation.
“За останній місяць марки Укрпошти стали популярними не лише в Україні, але і у світі. І я знаю, що багато іноземців хочуть придбати пам’ятні марки. Для їхньої зручності ми запустили магазин на eBay, який дозволяє здійснити покупку з будь-якого куточка світу. Крім того, продаж на міжнародному маркетплейсі – це не лише про зручність та доступність, але і про диверсифікацію”, – заявив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський .
Також він зазначив, що Укрпошта, яка роками навчала українських підприємців, як відкрити та просувати власний магазин на маркетплейсах, в тому числі і на eBay, тепер сама відкриває магазин.
“Ми раді вітати Укрпошту на нашій платформі та продовжувати плідну співпрацю з першою поштовою службою, яка відкрила офіційний магазин на нашій платформі”, – зявив Алон Пастер, керівник департаменту комерційного розвитку на ринках, що розвиваються.
Усі зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу школам і дитячим садочкам оновлюватись після війни, на організацію логістики гуманітарних вантажів та на гуманітарну допомогу.
- Нагадаємо, що у Києві на Майдані Незалежності утворилися черги по нову серію поштових марок. Примірники “Рускій воєнний корабль… всьо” присвячені потопленому крейсеру “Москва”.
- В “Укрпошті” планують випустити наступну поштову марку, яка буде присвячена перемозі українського гурту Kalush Orchestra на “Євробаченні-2022”.
- “Укрпошта” анонсувала продаж нової серії поштових марок. Їх знову присвятили “русскому воєнному кораблю”, але тепер вже потопленому.