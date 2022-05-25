Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

eBay – одна з найбільших торгових платформ, яка об’єднує понад 147 млн активних покупців в 190 країнах.

Там вже можна придбати світшоти з зображенням марки “Русскій воєнний корабль, іді …!”, такі ж магніти, нові марки “Русскій воєнний корабль … ВСЬО!” та іншу колекційну продукцію. Онлайн-покупки на торговій платформі передбачають благодійну складову. 5 доларів із кожного замовлення з маркою, Укрпошта перерахує на рахунок благодійного фонду KSE Foundation.

“За останній місяць марки Укрпошти стали популярними не лише в Україні, але і у світі. І я знаю, що багато іноземців хочуть придбати пам’ятні марки. Для їхньої зручності ми запустили магазин на eBay, який дозволяє здійснити покупку з будь-якого куточка світу. Крім того, продаж на міжнародному маркетплейсі – це не лише про зручність та доступність, але і про диверсифікацію”, – заявив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський .

Також він зазначив, що Укрпошта, яка роками навчала українських підприємців, як відкрити та просувати власний магазин на маркетплейсах, в тому числі і на eBay, тепер сама відкриває магазин.

“Ми раді вітати Укрпошту на нашій платформі та продовжувати плідну співпрацю з першою поштовою службою, яка відкрила офіційний магазин на нашій платформі”, – зявив Алон Пастер, керівник департаменту комерційного розвитку на ринках, що розвиваються.

Усі зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу школам і дитячим садочкам оновлюватись після війни, на організацію логістики гуманітарних вантажів та на гуманітарну допомогу.