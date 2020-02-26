З сьогоднішнього дня, 26 лютого, "Укрпошта" відновила прийом всіх видів експортних відправлень до Китаю, який був припинений через коронавірус.

Про це повідомила пресслужба пошти.

“Із 26 лютого відновлюється приймання усіх видів експортних відправлень до Китаю. Це стало можливим завдяки допомозі Посольства Китайської Народної Республіки в Україні. Нині жодних заборон з боку Національної пошти Китаю щодо прийому посилок не має”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, імпортні відправлення з Китаю продовжують доставлятися до України.

Зазначається, що Національна пошта Китаю та інші логістичні партнери, що здійснюють доставку до України, не мають жодних заборон від ВООЗ та Всесвітнього поштового союзу на вивіз пошти з території Китаю.

“Через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній терміни транзиту пошти до України можуть бути збільшені. Прохання врахувати цю інформацію при плануванні відправлень”, – додали в “Укрпошті”.