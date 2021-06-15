14 червня "Укрпошта" ввела в обіг поштові марки серії "Краса і велич України" – "Севастополь".

Про це повідомляє пресслужба “Укрпошти”.

Блок містить чотири художні марки: “Балаклавська бухта”, “Севастополь. Набережна”, “Херсонес Таврійський”, “Пам’ятник затопленим кораблям”.

Наклад блоку – 20 000 примірників, номінал кожної марки 11 грн – це тариф на пересилання простого пріоритетного листа масою до 50 г в межах України. Використання кількох марок відповідно до чинних тарифів дає можливість оплатити відправлення за кордон.

Серію “Краса і велич України” почали випускати у 2013 році – першим випуском був блок “Автономна Республіка Крим” та поштові марки “Аю-Даг”, смт Гурзуф. Південний берег Криму”, “м. Бахчисарай. Ханський палац”, “Севастополь. Володимирський собор в Херсонесі”. Дизайнер серії – Олександр Калмиков.

Протягом 2013 – 2020 рр., в рамках серії “Краса і велич України”, з’явилися поштові марки і блоки, присвячені 24 регіонам України.