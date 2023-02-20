«Укрпошта» вводить в обіг поштову марку «ПТН ПНХ!» з графіті Бенксі

До річниці повномасштабного вторгнення АТ "Укрпошта" випустить поштову марку "ПТН ПНХ!", де зображено одне з графіті вуличного художника Бенксі. Придбати її в офіційних магазинах "Укрпошти" та на маркетплейсах можна буде з 24 лютого.

Про це повідомила пресслужба компанії.

На поштовій марці зображено одне з семи графіті Бенксі, які художник створив анонімно в Україні у 2022 році. На графіті, яке зобразив Бенксі на стіні зруйнованого будинку у смт Бородянка Київської області, дзюдоїста відправляють в нокаут.

За даними “Укрпошти”, нова марка є благодійною, а кожен, хто придбає її стане учасником благодійного проєкту. Тираж складатиме 1,5 мільйона примірників або 250 тисяч маркових аркушів.

Номінал марки F відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа масою до 50 г у межах України. Аркуш коштуватиме 180 гривень, з яких 42 гривні будуть благодійним внеском.

Крім марок буде випущено конверт “Перший день”, художній конверт, картка та тематичний світшот.

Довідка. Бенксі — це британський андеграундний художник графіті, відомий своєю скандальною репутацією. Ім’я художника залишається невідомим. Є припущення, що ним може бути швейцарський митець Метр де Кассон, або його справжнє ім’я — Роберт або Робін Бенкс.

Завдяки своєму таланту та гострому соціальному баченню, Бенксі став дуже популярним спочатку в Англії, а потім у всьому світі. Попри це, він залишається анонімним і продовжує ховатися від поліції.