«Укрпошта» випускає перший маркований конверт «Ласкаво просимо до пекла»

"Укрпошта" анонсувала випуск першого маркованого конверта воєнного часу. Він матиме назву “Ласкаво просимо до пекла”

Про це повідомила “Укрпошта“.

Компанія продовжує випуск продукції на військову тематику. За словами генерального директора Ігоря Смілянського, вони вирішили додати до колекції символічний конверт на тлі успіхів ЗСУ.

“Завдяки нашим ЗСУ відбуваються такі події, що ми не можемо не задокументувати їх так, як це вміє Укрпошта. Ми додали до колекції символічний маркований конверт “Ласкаво просимо до пекла”. Думаю, цією фразою можна описати те, що зараз відчувають наші вороги”, – написав Смілянський.

За дизайн конверта проголосували понад 200 тисяч українців. Він буде маркований новою маркою “Тризуб”.

Новий конверт можна буде відправляти по території України.