«Укрпошта» випускає перший маркований конверт «Ласкаво просимо до пекла»

Про це повідомила “Укрпошта“.
Компанія продовжує випуск продукції на військову тематику. За словами генерального директора Ігоря Смілянського, вони вирішили додати до колекції символічний конверт на тлі успіхів ЗСУ.
“Завдяки нашим ЗСУ відбуваються такі події, що ми не можемо не задокументувати їх так, як це вміє Укрпошта. Ми додали до колекції символічний маркований конверт “Ласкаво просимо до пекла”. Думаю, цією фразою можна описати те, що зараз відчувають наші вороги”, – написав Смілянський.
За дизайн конверта проголосували понад 200 тисяч українців. Він буде маркований новою маркою “Тризуб”.
Новий конверт можна буде відправляти по території України.
- 29 серпня “Укрпошта” анонсувала тираж поштових марок з псом Патроном. Це буде перша офіційна благодійна марка. Кошти від продажів залучать для придбання машини для розмінування територій.
- До 31-ї річниці Незалежності України “Укрпошта” випустила нові марки з конвертом. Вони мали тематику “Вільні, Незламні, Непереможні”.
- 28 липня до Дня Української Державності “Укрпошта” випустила четверту поштову марку “Доброго вечора, ми з України”. Тематику та ескіз марки українці обирали шляхом голосування в застосунку “Дія” та в соцмережах “Укрпошти”.
- “Укрпошта” випустила нову поштову марку 28 липня. Зображення тракториста, який тягне російський танк, доповнить патріотичну серію.