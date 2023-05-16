Про це повідомила пресслужба компанії.
Ще історії розповідатимуть музиканти, журналісти, працівники критичної інфраструктури тощо. На листівках є QR-коди, які приведуть до аудіоісторії героя чи героїні з зображення.
Зокрема можна буде почути історії:
- командира полку “Азов” Дениса Прокопенка;
- волонтерки Тати Кеплер;
- парамедикині Катерини “Пташки” Поліщук;
- волонтера Ігоря Лаченкова;
- військового Олександра Будька з позивним “Терен”;
- пілота-винищувача Вадима Ворошилова з позивним “Karaya”.
Над аудіолистівками працювали 12 ілюстраторів, які у власному стилі відтворили візуальні образи людей та їхні історії. Наприклад, листівку з командиром полку “Азов” намалювала та озвучила його дружина Катерина, яка є керівницею ГО “Асоціація родин захисників “Азовсталі”
“Кожна з них змусить вас плакати. Але обіцяємо, це буде від відчуття гордості, приналежності та переконання “можу ще” в найтемніші часи. Їхні слова наповнюють, підтримують та пробуджують нову силу всередині вас”, – підкреслили в “Укрпошті”.
Придбати “Листівки Героїв” можна у центральних відділеннях Укрпошти та онлайн. Вони коштують 40 грн за штуку, а весь прибуток передадуть на закупівлю дронів для Збройних сил України.
- Акціонерне товариство “Укрпошта” випустила в обіг нову марку — цього разу вона присвячена “Гвардії наступу”.
- З 2 по 4 травня українці обирали ескіз до нової поштової марки, яку “Укрпошта” планує презентувати 1 червня – до Міжнародного дня захисту дітей. Лідером опитування стала марка під назвою “Найзаповітніша мрія”.