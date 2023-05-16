АТ "Укрпошта" вирішила випустити серію аудіолистівок з історіями волонтерів, військових та інших, аби зібрати кошти на дрони для Збройних сил України. Всього до продажу доступні 12 "Листівок героїв" з 14 історіями відомих українців.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Ще історії розповідатимуть музиканти, журналісти, працівники критичної інфраструктури тощо. На листівках є QR-коди, які приведуть до аудіоісторії героя чи героїні з зображення.

Зокрема можна буде почути історії:

командира полку “Азов” Дениса Прокопенка;

волонтерки Тати Кеплер;

парамедикині Катерини “Пташки” Поліщук;

волонтера Ігоря Лаченкова;

військового Олександра Будька з позивним “Терен”;

пілота-винищувача Вадима Ворошилова з позивним “Karaya”.

“Також ви почуєте голоси людей, які рятують життя, відновлюють електромережі та дорожній рух, надають поштові та перевізні послуги”, – наголосили у компанії.

Над аудіолистівками працювали 12 ілюстраторів, які у власному стилі відтворили візуальні образи людей та їхні історії. Наприклад, листівку з командиром полку “Азов” намалювала та озвучила його дружина Катерина, яка є керівницею ГО “Асоціація родин захисників “Азовсталі”

“Кожна з них змусить вас плакати. Але обіцяємо, це буде від відчуття гордості, приналежності та переконання “можу ще” в найтемніші часи. Їхні слова наповнюють, підтримують та пробуджують нову силу всередині вас”, – підкреслили в “Укрпошті”.

Придбати “Листівки Героїв” можна у центральних відділеннях Укрпошти та онлайн. Вони коштують 40 грн за штуку, а весь прибуток передадуть на закупівлю дронів для Збройних сил України.