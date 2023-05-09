Про це генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив у Telegram.

“Дякуючи силам протиповітряної оборони запускаємо сьогодні “Гвардію наступу”. Спецпогашення відбудеться в усіх обласних центрах України звісно з участю наших захисників. І ніякий злий дідусь нам не завадить!” — заявив Смілянський і додав, що увечері буде ще невелике оголошення від Укрпошти.

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Він додав, що увечері буде ще невелике оголошення від “Укрпошти”.