Про це генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив у Telegram.
“Дякуючи силам протиповітряної оборони запускаємо сьогодні “Гвардію наступу”. Спецпогашення відбудеться в усіх обласних центрах України звісно з участю наших захисників. І ніякий злий дідусь нам не завадить!” — заявив Смілянський і додав, що увечері буде ще невелике оголошення від Укрпошти.
Нову марку можна придбати онлайн.
Він додав, що увечері буде ще невелике оголошення від “Укрпошти”.
- З 2 по 4 травня українці обирали ескіз до нової поштової марки, яку “Укрпошта” планує презентувати 1 червня – до Міжнародного дня захисту дітей. Лідером опитування стала марка під назвою “Найзаповітніша мрія”.