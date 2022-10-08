Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

На своїй сторінці у Facebook він зауважив, що “ранок ще ніколи не був таким добрим” та додав, що “з нагоди свята” Укрпошта випускає нову марку зі зображенням зруйнованого Кримського мосту.

Він додав, що ескіз марки вони вже давно готували разом з художником Юрієм Шаповалом

“Там і пральна машинка, і ворожа техніка, і наручники, які Крим розриває з росією. Точну дату випуску ще повідомимо пізніше. Номінал марки – М (бо міст;) Вартість — 18 гривень. Тираж — 7 мільйонів”, – написав Смілянський.