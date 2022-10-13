Про це повідомляє пресслужба “Укрпошти”.

Марковий аркуш “Слава Збройним силам України!” складається з 6 поштових марок із зображеннями військовослужбовців, кожна з яких зображає окремий вид Збройних сил та окремий рід українських військ, а саме: “Десантно-штурмові війська ЗСУ”, “Військово-морські Сили ЗСУ”, “Сухопутні війська ЗСУ”, “Сили територіальної оборони ЗСУ”, “Сили спеціальних операцій ЗСУ”, “Повітряні сили ЗСУ”.

Крім марок, також буде випущено 6 видів конвертів з емблемами військ, 6 видів листівок та конверт “Перший день”.

Тираж маркового аркуша – 1 мільйон примірників. Випуск – благодійний, адже частина зібраних коштів буде спрямована на допомогу Збройним силам України.

“Висловлюємо безмірну вдячність ЗСУ по-поштовому, бо саме таким чином нам вдається найкраще. Кожен, хто придбає марковий аркуш, долучиться до збору коштів на підтримку наших захисників та захисниць, які рішуче витісняють агресора та оберігають країну на землі, у повітрі й на морі”, – зазначили в “Укрпошті”.

У повідомленні зауважили, що на продаж конверта “Перший день” у відділеннях будуть діяти обмеження – не більше двох на одне замовлення. Онлайн можна буде замовити до 10 маркових аркушів, 10 художніх конвертів та 10 листівок одного виду на одне замовлення.

Погашення штемпелем “Перший день” відбудеться в Києві 14 жовтня. Спецпогашення “Слава ЗСУ!” проходитимуть 14-15 жовтня у всіх філіях “Укрпошти”.

Автором випуску поштових марок “Слава Збройним силам України!” став український художник Антон Хрупін, відомий українцям за поштовим випуском “Вільні. Незламні. Непереможні”, презентованим “Укрпоштою” до Дня Незалежності України.