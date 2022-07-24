Про це повідомила “Укрпошта” у Facebook.

Держпідприємство випустить 5 млн екземплярів марки з трактором. Для її продажу діятимуть обмеження. Більше деталей компанія надасть згодом.

Нову марку від “Укрпошти” з серії “Доброго вечора, ми з України” обирали українці. Голосування відбувалося у застосунку “Дія”. Всього у голосуванні взяли участь близько 834 тисяч українців.

Поштова марка, де зображено, як український трактор тягне російський танк, набрала найбільшу кількість голосів. За неї віддали голос понад 340 тисяч українців.

Друге місце посіло зображення, де воїн ЗСУ підходить до президента РФ Володимира Путіна. На третьому ж опинилася марка з українським військовослужбовцем та лідером гурту Kalush Orchestra.