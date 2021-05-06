Про це повідомила пресслужба компанії.

Зокрема, відтепер ліміт видачі готівки з платіжної картки через POS-термінал складає від 50 грн до 15 тис. грн за одну операцію. Зняття готівки з карток безкоштовне.

“Укрпошта” входить в ТОП-7 компаній-екваєрів за кількістю POS-терміналів. На відміну від решти з цього списку, а це банки, POS-термінали Укрпошти розміщені в тому числі у відділеннях в невеликих населених пунктах з чисельністю від 2 тис осіб, де немає банкоматів. І термінали Укрпошти – чи не єдиний спосіб зняти готівку з картки. В планах компанії на 2021 рік розширення мережі POS-терміналів, в тому числі і для відділень в селах, щоб забезпечити якомога більшу кількість клієнтів доступом до фінансових та поштових послуг”, – зазначив заступник гендиректора компанії з розвитку мережі Дмитро Поліщук.

Загалом мережа POS-терміналів “Укрпошти” налічує 5 тисяч одиниць. За перший квартал 2021 року послугою зняття готівки через POS-термінали клієнти “Укрпошти” скористалися понад 207 тис. разів на загальну суму 287 млн грн.