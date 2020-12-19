До дня Святого Миколая "Укрпошта" спільно з партнерами виготовила незвичайну поштову марку з доповненою реальністю.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

У п’ятницю, 18 грудня, “Укрпошта” презентувала особливу марку “Козаки”, виготовлену разом з компанією Art Nation.

На марці зображено героїв культового мультсеріалу, що почав виходити в 1967 році.

На церемонії спецпогашення у Музеї пошти був почесний гість — художник-постановник мультфільму, народний художник України Едуард Кірич.

Героїв на малюнку можна “оживити”. Для цього необхідно завантажити на смартфон безкоштовний мобільний додаток WowBox AR (для Android та iOS).

“З цією маркою ви можете не лише надіслати “живого” листа, а й зробити фото чи записати відео з анімаційними героями, щоб оригінально привітати близьких! Але й на вас чекає сюрприз — відеопривітання від самих козаків”, — розповіли в компанії.