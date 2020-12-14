Державна компанія "Укрспецекспорт", що входить до складу ДК "Укроборонпром", 8 грудня за результатами тендеру замовила у ТОВ "ВіДі Автострада" легкових автомобілів на 6,64 млн грн.

Про це свідчать дані з порталу закупівель ProZorro.

Один автомобіль Toyota Camry купили в комплектації Premium за 1,21 млн грн. Він оснащений бензиновим двигуном Євро 6 об’ємом 3,5 л, має 8-ступеневу автоматичну коробку передач, круїз-контроль, клімат-контроль, декор панелі приладів і центральної консолі імітацією напівкоштовного каменю “тигрове око”, шкіряний салон, системи активної безпеки, іонізатор повітря, подушки безпеки, систему контролю та інформування про втому водія, передні та задні парктроніки, систему допомоги під час паркування з камерою заднього виду із динамічними підказками, регульовані передні та задні сидіння з підігрівом тощо. Додатково передбачені сигналізація, захист двигуна і радіатора, тонування, блокування діагностичного порту, бризковики, підкрилки та автонабір.

В автосалонах Toyota Camry Premium без додаткової комплектації коштує 1,18 млн грн.

Також “Укрспецекспорт” замовив п’ять автомобілів Toyota Camry Hybrid у комплектації Prestige по 998 тис грн. Вони мають бензиновий двигун Євро 6 об’ємом 2,5 л, гібридну трансмісію, круїз-контроль, клімат-контроль, шкіряний салон, системи активної безпеки, іонізатор повітря, подушки безпеки, систему контролю та інформування про втому водія, систему допомоги під час паркування з камерою заднього виду із динамічними підказками, передні та задні парктроніки, регульовані передні сидіння з підігрівом тощо. Додатково передбачені захист двигуна і сигналізація.

У салонах Toyota Camry Hybrid Prestige без додаткової комплектації коштує 1,01 млн грн.

Ще ДК “Укрспецекспорт” придбала два автомобілі Toyota Camry Elegance по 883 тис грн. Вони обладнані бензиновим двигуном Євро 6 об’ємом 2,5 л, мають 6-ступеневу автоматичну коробку передач, круїз-контроль, клімат-контроль, шкіряний салон, системи активної безпеки, подушки безпеки, систему допомоги під час паркування з камерою заднього виду із динамічними підказками, передні та задні парктроніки, регульовані передні сидіння з підігрівом тощо. Додатково передбачені захист двигуна, сигналізація і євротонування.

У салонах Toyota Camry Elegance без додаткової комплектації коштує 888 тис грн.

Гарантійний строк на всі автомобілі становить три роки або 100 тис км.

Як повідомляє портал “Наші гроші“, закупівля цих авто не підпадає під закон “Про публічні закупівлі” – її провели за допороговою процедурою. Переможна пропозиція на 0,4% нижча від очікуваної вартості закупівлі.

Єдиним конкурентом “Віді Автострада” Віталія Джуринського було ТОВ “Автосаміт на Столичному” Таріела Васадзе. При цьому ніхто не знижував ціну під час аукціону.