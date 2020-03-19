Держпідприємство "Укрспирт" запустило в роботу ще 4 заводи через підвищений попит на медичний спирт у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19.

Про це повідомили в прес-службі підприємства.

За словами в.о. директора ДП “Укрспирт” Сергія Блескуна, у виробничому плані на березень була передбачена робота 10 заводів, однак прийнято рішення запустити додаткові заводи.

“Сьогодні ми прийняли рішення запустити в роботу ще 4 заводи. … Ми швидко зреагували на зростання запиту і від сьогодні працюють 14 заводів одночасно. За потреби ми готові і надалі збільшувати об’єми виробництва. У нас є для цього і потужності, і сировина”, — повідомив він.

Блескун також зазначив, що передусім виробництво спирту було збільшено “для забезпечення потреб медичної системи”.

Також повідомляється, що на підприємстві діє посилений дезінфекційний режим: для всіх працівників ДП ​​”Укрспирт” закуплені маски. Частину працівників переведено на віддалену роботу,