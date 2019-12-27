Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.
“Зростання витрат на надання послуг зв’язку та в компанії, і в галузі в цілому створило необхідність підвищення цін. Це вже відбилося на поступовому збільшенні цін на ринку мобільного зв’язку. У той же час “Укртелеком” знайшов можливість стримати подорожчання своєї послуги фіксованої телефонії для населення в зв’язку з її соціальною значимістю”, – заявили в компанії.
Відзначається, що оператор продовжить далі аналізувати ринкову і макроекономічну ситуацію для того, щоб пропонувати своїм клієнтам максимально доступні ціни за послуги.
При цьому повідомляється, що тарифи для бізнесу будуть збільшені до рішення державного регулятора.
У компанії також підкреслили, що граничні тарифи зросли на 10%, а це є в середньому 3-7 гривень. Також зміняться пакетні пропозиції для бізнесу, що включають набір опцій.
- Раніше стало відомо, що “Укртелеком” запустить пілотний проект з відновлення фіксованої телефонії за допомогою мобільного зв’язку, який передбачає можливість для абонентів, що залишилися без телефонного зв’язку через крадіжки мідного кабелю, користуватися мобільним зв’язком в якості стаціонарної.