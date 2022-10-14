Українська телекомунікаційна компанія "Укртелеком" замовила виробництво значної кількості безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) "Валькірія" і вже передала перші три з них українським захисникам.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Вже від сьогодні “Валькірії” почнуть виконувати бойові завдання на фронті.

“Після проходження навчання на базі виробника ми готові виконувати бойові завдання – повітряну розвідку та корегування артилерійського вогню вдень та вночі”, – розповів представник підрозділу ЗСУ, який отримав обладнання.

Також він наголосив, що “Валькірії” – це очі військових, які бачать і повідомляють про переміщення противника без необхідності безпосередньо до нього наближатися, а, отже, зберігають життя українських воїнів.

У компанії зазначили, що в умовах воєнного стану команда АТ “Укртелеком” докладає максимум зусиль, щоб забезпечити безперебійний зв’язок Збройним силам України, державним органам, бізнесу та всім українцям. Саме тому рівень доступності інтернет-сервісів складає близько 90% населених пунктів довоєнного покриття.

“Для нас важливо – допомагати Україні, українській армії захистити суверенітет нашої країни та перемогти, а українцям – вижити та вистояти». Це чітка і незмінна позиція нашого головного акціонера й інвестора Ріната Ахметова, яку ми в “Укртелекомі” всіляко підтримуємо і втілюємо в життя кожен день. “Укртелеком” системно допомагав і буде допомагати українській армії. Ми вже спрямували близько 50 млн грн на підтримку боєздатності наших захисників. І тепер передаємо українській армії першу партію обладнання українського ж виробника – три комплекси “Валькірія”. Разом до Перемоги!” – прокоментував передачу безпілотників генеральний директор АТ “Укртелеком” Юрій Курмаз.

Варто зазначити, що з початку широкомасштабної війни Росії проти України компанія “Укртелеком” придбала та передала вже майже 3 тисячі тактичних аптечок, 4 тисячі медичних турнікетів, 2 тисячі кровоспинних бандажів та пов’язок, 50 нош, 23 генератори, понад 180 рацій, понад 100 активованих та придатних для безперебійного користування супутникових телефонів, а також багато інших необхідних речей та обладнання для потреб українських захисників. Зокрема, 171 автомобіль компанії теж передали українським військовим.

Крім того, у лавах ЗСУ захищають українську землю майже 350 співробітників “Укртелекому”.

В “Укртелекомі” розповіли, що допомога організована “Сталевим фронтом Ріната Ахметова”: “від самого початку повномасштабної війни бізнеси Ріната Ахметова об’єднали зусилля у допомозі захисникам України. У межах ініціативи “Сталевий фронт” вони вже направили на допомогу Україні у війні з Росією понад 3 млрд грн”.

Довідка. “Валькірія” — безпілотний авіаційний комплекс військового та цивільного призначення для забезпечення моніторингу, повітряної розвідки, відеоспостереження та корегування артилерійського вогню вдень та вночі. Виробляється ТОВ “Авіаційні системи України”. Вартість одного комплексу (три БПЛА) складає близько 674 000 гривень (станом на 2022 рік).

“Валькірія” стартує з леєра в автоматі, автопілотна система заснована на програмному забезпеченні з відкритим кодом і відкритій апаратній платформі: ArduPilot, Pixhawk і Mission Planner. БПЛА має шифрований цифровий телеметричний зв’язок дальнього радіуса дії, а також аналогову онлайн-трансляцію відео для усіх типів корисного навантаження як додаткову опцію.