Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У відомстві зазначили, що відтепер на вулицях Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова запрацював вільний інтернет. Загалом встановлено близько 700 публічних Wi-Fi-зон. Назва мережі – UKRTELECOM_FREE.

Відтак місця вільного Wi-Fi позначені відповідними наліпками. У Мінреінтеграції зазначили, що безоплатно скористатися інтернетом можна навіть за тимчасової відсутності електроживлення. В такому разі послуга буде доступна протягом 2-4 годин.

Дізнатися адреси зон із безоплатним Wi-Fi у зазначених містах можна на відповідній карті за посиланням.

Зауважимо, що на початку лютого 2023 року, під час зустрічі уряду України з єврокомісарами вдалося домовитися про продовження дії доступних тарифів на роумінг в ЄС ще на пів року.

Відтак, українці зможуть й надалі спілкуватися з близькими у ЄС за доступними тарифами європейської зони вільного роумінгу. У Мінцифрі зазначили, що спільну заяву мобільних операторів України та ЄС продовжено ще на 6 місяців з можливістю подальшої пролонгації.

Крім того, європейська сторона підтвердила готовність схвалити оновлений “Додаток 17-3”. Це ще один крок до вільного роумінгу з ЄС Roam like at home на постійній основі. На період воєнного часу Україну звільнили від внесків за участь у програмах ЄС.