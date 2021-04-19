В АТ "Укртранснафта" порахували, що заарештована частина магістрального нафтопродуктопроводу "Самара — Західний напрямок", що належить особам, афілійованим з кумом Володимира Путіна та головою політради "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком, може приносити до 2,5 млн гривень на місяць.

Про це йдеться в заяві “Укртранснафти“, опублікованій 19 квітня.

Як повідомлялося раніше, де-юре і де-факто єдиним суб’єктом, якому чинна влада могла передати “трубу Медведчука” була “Укртранснафта”. Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА), яке опікується підбором управителя для “труби”, прописало вимоги таким чином, щоб під них підпадала виключно це підприємство.

16 квітня “Укртранснафта” перемогла у конкурсі АРМА. Наразі сторони готуються до підписання договору на управління майном. У ньому прописано, що АТ зобов’язується забезпечити від 1,1 до 2,5 млн грн щомісячного доходу для держави від роботи “труби”.

Водночас “Укртранснафта” попереджає, що для відновлення роботи буде потрібен час, оскільки буде необхідно врегулювати низку питань нормативно-правового характеру, отримати від регуляторів ліцензії тощо.

Для управління нафтопродуктопроводом вже створено спецдепартамент, у складі якого працівники “Укртранснафти” і ТОВ “Прикарпатзахідтранс” (компанія-власник майна). Цей департамент підзвітний особисто генеральному директорові компанії – Миколі Гавриленку.

Про яку “трубу” йдеться?

Трубопровід “Самара-Західний напрямок” був побудований за часів СРСР та після здобуття Україною незалежності мав перейти у власність держави.

Водночас дочірня компанія російської “Транснафтопродукт” зазначений трубопровід у власність України не передала. У 2011 році Господарський суд Рівненської області визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу “Самара-Західний напрямок”, що проходить територією України, за Україною. Апеляційний та Вищий господарський суд рішення підтвердили.

Однак у 2015 році Господарський суд Рівненської області скасував рішення суду через нібито нововідкриті обставини справи. У 2017 році той самий суд визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу за ТОВ “Прикарпатзахідтранс”.

За версією Національного антикорупційного бюро, рішення ухвалили на основі неправдивого висновку судової інженерно-технічної експертизи. В січні 2021 року експертці, що склала висновок, повідомили про підозру.

“Прикарпатзахідтранс” було продано росіянами у 2015 році. Станом на лютий 2021 року кінцевим бенефіціарним власником компанії є громадянин Німеччини Анатолій Шефер, якого пов’язують с оточенням Віктора Медведчука.

Серед засновників “Прикарпатзахідтранс” також зазначено швейцарську “Інтернешнл трейдинг партнерс” та “Нафтобітумний завод”.

19 лютого Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету міністрів вжити невідкладних заходів для повернення у держвласність частини нафтопродуктопроводу, що належить особам, афілійованим з кумом Володимира Путіна та головою політради “ОПЗЖ” Віктором Медведчуком.

24 лютого Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно технологічного комплексу нафтопродуктопроводу та передав його в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).