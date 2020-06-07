Про це йдеться в повідомленні “Укртранснафти” в Facebook.

Як зазначив оператор, сировина пройшла перевірку якісних показників.

Нафта буде транспортована на потужності Кременчуцького нафтопереробного заводу.

“Сьогодні, 7 червня,” Укртранснафта” вперше транспортує “легку техаську” нафту – West Texas Intermediate (WTI). Після перевірки якісних показників сировини, компанія почала її прийом до нафтотранспортної системи для подальшого транспортування на потужності Кременчуцького нафтопереробного заводу. “Легка техаська” буде транспортуватися нафтопроводом “Одеса-Кременчук”, – повідомили в “Укртранснафті”.

Таким чином компанія має досвід транспортування вже п’яти сортів імпортної нафти: Urals, Azeri Light, Bakken, El Sharara і WTI.