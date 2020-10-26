АТ "Укртранснафта" введе в експлуатацію ділянку нафтопроводу, яка була побудована понад 10 років і не використовувалася весь цей час.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Ділянка нафтопровіду “Броди-Держкордон”, про яку йдеться, проходить вздовж річища річки Стрий та поруч зі Стрийським водозабором прісних підземних вод, який забезпечує питною водою близько 0,5 млн мешканців Львова, Трускавця, Моршина, Стрия та Дрогобича.

Пошкодження нафтогону на цій ділянці несе ризики забруднення питної води нафтою. Аби мінімізувати ризики ще у 2006 році “Укртранснафта” вирішила побувати нову ділянку нафтопроводу в обхід. У 2008, коли будівництво вже майже було завершено, його припинили через проблеми з документами, що виникли що після зміни земельного законодавства.

“Введення в експлуатацію затрималось на 10 років через складнощі оформлення права власності чи користування земельними ділянками, на яких збудована нова ділянка нафтогону”, — пояснили в компанії.

Минулого тижня Кабінет Міністрів прийняв постанову, що дозволяє ввести трасу нафтопроводу в експлуатацію. Це має статися найближчим часом.