Українські рятувальники розробили інструкції для громадян щодо того, як знайти укриття.

Першочергово, найпростішими укриттями є цокольні та підвальні приміщення будинків, підземні паркінги та підземні переходи. У них можна сховатися під час нетривалих обстрілів. Найбезпечнішими з них є ті, які мають декілька виходів (один з них за межами будівлі).

Якщо такі приміщення використовують як магазини, спортзали, склади, власники мають знати про призначення на період надзвичайної ситуації й бути готовими дати доступ людям.

Зауважте: у денний час метрополітен у разі надзвичайної ситуації насамперед працюватиме як громадський транспорт, щоб довезти людей до безпечного місця.

Сховище — це герметична споруда для тривалого перебування людей у випадку надзвичайної ситуації.

Щоб знайти такі приміщення, шукайте позначки “Укриття” чи “Об’єкт цивільного захисту”. Також там має бути номер телефону людини, яка в разі небезпеки відчинить двері сховища чи укриття. Якщо його немає, зверніться до представництва місцевої влади по інформацію.

Якщо звучать сирени чи гудки – необхідно насамперед увімкнути телебачення чи радіо, щоб дізнатися всю необхідну інформацію. Опісля лишіть їх увімкненими, аби завжди знати поточний стан справ.

Правила перебування в укритті

Передусім: перед тим, як іти в укриття, необхідно перекрити вдома газ, електрику та воду, зачинити вікна й вентиляційні отвори.

В укриття не можна брати:

  • легкозаймисті речовини;
  • речовини з сильним запахом;
  • громіздкі речі;
  • тварин.

У споруді забороняється курити, шуміти, користуватися вогнем, зокрема – запалювати свічки.