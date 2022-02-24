Якщо ви почули сирени або обстріли, необхідно знайти прихисток. Як себе поводити, де знайти укриття та що можна брати з собою?

Українські рятувальники розробили інструкції для громадян щодо того, як знайти укриття.

Першочергово, найпростішими укриттями є цокольні та підвальні приміщення будинків, підземні паркінги та підземні переходи. У них можна сховатися під час нетривалих обстрілів. Найбезпечнішими з них є ті, які мають декілька виходів (один з них за межами будівлі).

Якщо такі приміщення використовують як магазини, спортзали, склади, власники мають знати про призначення на період надзвичайної ситуації й бути готовими дати доступ людям.

Зауважте: у денний час метрополітен у разі надзвичайної ситуації насамперед працюватиме як громадський транспорт, щоб довезти людей до безпечного місця.

Сховище — це герметична споруда для тривалого перебування людей у випадку надзвичайної ситуації.

Щоб знайти такі приміщення, шукайте позначки “Укриття” чи “Об’єкт цивільного захисту”. Також там має бути номер телефону людини, яка в разі небезпеки відчинить двері сховища чи укриття. Якщо його немає, зверніться до представництва місцевої влади по інформацію.

Якщо звучать сирени чи гудки – необхідно насамперед увімкнути телебачення чи радіо, щоб дізнатися всю необхідну інформацію. Опісля лишіть їх увімкненими, аби завжди знати поточний стан справ.