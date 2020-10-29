Про це він заявив під час пресконференції в Києві, повідомляє “Укрінформ”.
“Що стосується співпраці з General Electric, я на сьогодні не бачу необхідності подальшої закупівлі тепловозів General Electric. Наша мета – це перехід на електровози, оскільки це набагато економніше”, – сказав Жмак.
За його словами, “Укрзалізниця” вже ліквідувала дефіцит локомотивів і тепер вперше за тривалий час компанія задовольняє всі потреби в перевезеннях.
“Немає жодної заявки на перевезення, якої “Укрзалізниця” не задовольнила. Ринок побачив, що ми можемо везти. Ми можемо везти все і робити це швидко”, – додав голова правління.
Він також зазначив, що “Укрзалізниця” планує перезапустити власні вагонобудівні потужності.
“У нас є амбітні плани з виробництва 4200 вагонів у наступному році на наших заводах і капітального ремонту від 15 до 20 тис. вагонів”, – резюмував Жмак.
- Раніше повідомлялося, що “Укрзалізниця” купить 40 нових локомотивів американської компанії General Electric Transportation.