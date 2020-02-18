Про це повідомила пресслужба ПАО “Укрзалізниця”.

“Станом на сьогодні, 18 лютого 2020 року, вже призначено 16 додаткових поїздів. Також три поїзди здійснять додаткові рейси, а один курсуватиме за подовженим маршрутом. Паралельно із цим вивчається попит для подальшого призначення поїздів у популярних напрямках. “Укрзалізниця” закликає всіх охочих скористатися тривалими вихідними з 7 по 9 березня та мандрувати Україною залізничним транспортом”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, в зазначений період курсуватимуть додаткові поїзди з Києва до Львова, Ужгород, Чернівці (через Івано-Франківськ), Ковель, Жмеринку, Вінницю, Одесу і Кривий Ріг, з Покровська в Харків, з Одеси в Дніпро, з Кривого Рогу до Одеси, зі Львова в Дніпро і Одесу, а також з Черкас до Львова.

Крім того, будуть курсувати додаткові рейси поїздів № 095/096 Черкаси-Львів, № 720/719 Київ-Харків та № 797/798 Харків-Запоріжжя.