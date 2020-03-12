«Укрзалізниця» дозволила деяким співробітникам працювати з дому через карантин

Керівництво "Укрзалізниці", у зв’язку із запровадженням з 12 березня 2020 року в Україні тритижневого карантину для усіх закладів освіти, запропонувало співробітникам, які мають дітей дошкільного або шкільного віку і яких немає з ким залишити на цей період вдома, працювати віддалено.

Про це повідомила пресслужба “Укрзалізниці”.

“За погодженням зі своїм безпосереднім керівництвом співробітники, які не залучені до безперервного виробничого процесу та забезпечення безпеки руху, матимуть право працювати віддалено — вдома, до завершення карантину або ймовірної зміни обставин”, — зазначив виконувач обов’язків голови правління “Укрзалізниці” Желько Марчек.

За його словами, співробітники, які мають необхідність працювати протягом періоду запровадження карантину дистанційно, повинні якомога швидше повідомити про це своїх керівників.

Крім того, “Укрзалізниця” на період карантину пропонує співробітникам скористатися такими можливостями, як надання щорічної відпустки поза межами графіку; встановлення неповного графіку роботи, правом на відпустку для догляду за дитиною віком до 14 років (без збереження заробітної плати).

Компанія також зобов’язала працівників скасувати, або відтермінувати закордонні відрядження та за можливості проводити робочі зустрічі у режимі онлайн-конференцій.

При цьому, пасажирам “Укрзалізниця” рекомендує контролювати свій фізичний стан, за необхідності вимірювати температуру і за найменших ознак респіраторного захворювання (зокрема гарячки та кашлю) самоізолюватись та викликати лікаря, запровадити режим регулярного провітрювання приміщень, а також за можливості здійснювати дезінфекційні заходи.