На літній період "Укрзалізниця" запускає поїзди з Чернігова і Сум у найпопулярніше місто України біля моря — Одесу.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Так, поїзд №213/214 Суми – Одеса курсуватиме по непарних числах, починаючи з 15 червня, у зворотному напрямку – по парних числах з 16 червня.

Поїзд №204/203 Чернігів (Ніжин) – Одеса курсуватиме з 17 червня по непарних числах, назад – по парних числах.

Обидва поїзди матимуть зручний розклад вечірнього відправлення з Сум о 19:34 та з Чернігова о 21:58 і прибуття до Одеси об 11:33.