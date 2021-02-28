АТ "Укрзалізниця" оприлюднила перелік найближчих доступних для пасажирів станцій для виїзду з зони карантину на Івано-Франківщини з 7 березня.

Про це повідомляє пресслужба в Telegram.

“До 6 березня включно для пасажирів із квитками обмежень немає. Якщо у вас вже є квиток до чи з Івано-Франківщини, маєте можливість сісти на поїзд на будь-якій станції слідування за межами області”, – йдеться у повідомленні.

Укрзалізниця пропонує такі поїзди: №217/218 Київ—Рахів із Києва 1, 3, 5, 7, 9, 11 березня, зворотно 28 лютого, 2, 4, 6, 8, 10, 12 березня. № 15/16 Харків—Рахів із Харкова 28 лютого, 2, 4, 6, 8, 10, 12 березня, зворотно 1, 3, 5, 7, 9, 11 березня. №25/26 Одеса—Рахів з Одеси 1, 3, 5, 7, 9, 11 березня, зворотно 28 лютого, 2, 4, 6, 8, 10, 12 березня. №133/134 Миколаїв—Рахів із Миколаєва 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 березня, зворотно 28 лютого, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 березня. №29/30 Київ—Ужгород щоденно до ст. Воловець, Сколе. №81/82 Київ—Ужгород щоденно до ст. Воловець, Сколе, Славсько.

№17/18 Харків—Ужгород через день по непарних до ст. Славсько, Воловець. №45/46 Ужгород—Лисичанськ щоденно до ст. Славсько, Лавочне, Воловець. №235/236 Київ—Ужгород 5, 7 березня з Києва, зворотно 6, 8 березня до ст. Воловець, Сколе, Славсько.