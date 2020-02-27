"Укрзалізниця" розробила оперативний план заходів з метою профілактики завезення та поширення захворюваності населення на китайський коронавірус 2019-nCoV.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зокрема, були проведені інструктажі персоналу, підготовлені засоби індивідуального захисту та спеціальні приміщення на вокзалах у разі виявлення хворих із симптомами респіраторних захворювань з метою перевірки підозри на коронавірус.

Зазначається, що “Укрзалізниця” закупила 10 тис. респіраторів, 25 тис. оглядових рукавичок, понад 1 тис. захисних окулярів. Також закуповуються антисептик для рук, дезінфекційні засоби та захисні халати.

Загалом на 19 вокзалах облаштовали медичні пункти, обладнані необхідним устаткуванням та протиепідемічним майном для тимчасової ізоляції хворих. Вони розміщені на вокзалах станцій Київ-Пасажирський, Чоп, Хмельницький, Івано-Франківськ, Коломия, Суми, Херсон, Ужгород, Львів, Полтава-Південна, Вінниця, Жмеринка, Козятин, Миколаїв, Чернівці, Харків, Одеса, Дніпро, ім. Т. Шевченка.

Також на п’яти вокзалах організовані приміщення для тимчасової ізоляції осіб із симптомами респіраторних захворювань. Це вокзали станцій Запоріжжя-1, Рівне, Тернопіль, Фастів, Біла Церква.

Крім того, з наступного тижня по всій Україні розпочнуться тренінги для працівників “Укрзалізниці”, на яких буде опрацьовано алгоритм дій у випадку виявлення в поїздах та на вокзалах хворих із симптомами, характерними для 2019-nCoV. Наразі для недопущення розповсюдження вірусу на шляху слідування поїздів здійснюється вимірювання температури тіла пасажирів.