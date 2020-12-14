Через негоду 2 потяги запізняться на понад годину.

Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook.

“Через складні погодні умови та обледеніння контактної мережі виникли незначні збої у графіку руху поїздів.через непогоду поїзд №712/711 Київ – Костянтинівка затримується у дорозі на 1 годину 35 хвилин. Поїзд № 722/721 Київ – Харків затримується на 1 годину 20 хвилин”, – зазначили в “Укрзалізниці”.

Перевізник зазначив, що над вирішенням проблеми працюють оперативні бригади по боротьбі з обмерзанням контактного дроту.