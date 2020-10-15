"Укрзалізниця" закрила продаж квитків до Сум після того, як місто опинилося у "червоній зоні" карантину через COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

Закрито продаж квиткі на поїзди:

№ 21/22 Харків — Трускавець;

№ 45/46 Лисичанськ — Ужгород;

№ 779/780 Суми — Київ, Вінниця.

Поки Суми у “червоній зоні”, зазначені поїзди курсуватимуть через станцію Суми з технічною зупинкою без права посадки пасажирів.

Також маршрут поїзда № 779/780 Суми — Київ, Вінниця змінено на Білопілля — Київ, Вінниця.

Якщо пасажир вирішив відмовитись від поїздки, за годину до відправлення поїзда та не пізніше години після відправлення йому мають повернути гроші за наявності особистих документів – як у касі, так і онлайн.