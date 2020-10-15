Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.
Закрито продаж квиткі на поїзди:
- № 21/22 Харків — Трускавець;
- № 45/46 Лисичанськ — Ужгород;
- № 779/780 Суми — Київ, Вінниця.
Поки Суми у “червоній зоні”, зазначені поїзди курсуватимуть через станцію Суми з технічною зупинкою без права посадки пасажирів.
Також маршрут поїзда № 779/780 Суми — Київ, Вінниця змінено на Білопілля — Київ, Вінниця.
Якщо пасажир вирішив відмовитись від поїздки, за годину до відправлення поїзда та не пізніше години після відправлення йому мають повернути гроші за наявності особистих документів – як у касі, так і онлайн.
- З 12 жовтня Київ віднесено до помаранчевої карантинної зони. Канів, що на Черкащині, та Суми – у червоній зоні.