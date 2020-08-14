З понеділка, 17 серпня, "Укрзалізниця" тимчасово зупиняє посадку пасажирів на станціях у населених пунктах Самбір, Дубно та Клевань, які потрапили до "червоної зони" карантину.

Про це поінформували в пресслужбі “УЗ”.

На цих станціях здійснюватиметься лише висадка пасажирів.

“За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на трьох залізничних станціях здійснюватиметься лише висадка пасажирів без посадки. Зокрема, з 17 серпня з 00:01 буде закрито продаж квитків зі станцій Самбір, Дубно та Клевань на 6 пар поїздів”, – зазначається в повідомленні.

Йдеться про потяги:

• №98/97Ковель— Київ,

• №49/50 Київ —Трускавець,

• №45/46 Ужгород —Лисичанськ,

• №231/232 Івано-Франківськ — Генічеськ,

• №217/218 Київ — Рахів,

• №743/744 Київ — Львів.

Пасажири, які відмовляться від поїздки через закриття цих станцій для посадки, зможуть повернути квитки в залізничній касі або через інтернет і отримати 100% відшкодування їх вартості.

Як відомо, напередодні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розділила Україну на нові зони карантину.

До “червоної зони “, зокрема, увійшли міста Самбір та Дубно. Населений пункт Клевань входить до Рівненського району Рівненської області (він також опинився в “червоній” зоні).

У зазначеній зоні, серед іншого, забороняються регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні (це не стосується службового транспорту та особистих авто).