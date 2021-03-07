"Укрзалізниця" припиняє висадку, посадку пасажирів на всіх станціях Закарпатської області з вівторка, 9 березня, осільки регіон потрапив до "червоної" зони карантину.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

“Згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про віднесення Закарпатської області до “червоної” карантинної зони, Укрзалізниця з 8 березня і до кінця дії посиленого карантину призупинить продаж квитків у вказаний регіон, а також обмежить висадку та посадку пасажирів з уже придбаними квитками на дати після 9 березня включно”, – йдеться у повідомленні.

Там також наголосили, що до 8 березня включно усі пасажири з придбаними квитками зможуть без перешкод виїхати з Закарпаття або дістатися регіону залізницею.

Нагадаємо, з понеділка Закарпатська область офіційно увійде до “червоної зони” адаптивного карантину.