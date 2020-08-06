«Укрзалізниця» продаватиме 100 % місць у регіональних поїздах

Про це повідомила пресслужба “Укрзалізниці”.
Відновлення повноцінного продажу квитків на регіональні поїзди стало можливим завдяки погодженню Київської міської державної адміністрації.
Зокрема, продаж проїзних документів у межах 100 % місць відкрито на підставі прийнятих рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та розпорядження КМДА від 31 липня нинішнього року.
Нагадаємо, що для посадки в поїзд пасажири обов`язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагону.
- Раніше повідомлялося, що в “Укрзалізниці” оголосили про відкриття продажу квитків ще на п’ять потягів після паузи через коронавірус.