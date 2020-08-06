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«Укрзалізниця» продаватиме 100 % місць у регіональних поїздах

Відзавтра, 7 серпня, "Укрзалізниця" почне продавати 100 % місць у регіональних поїздах, які прямують з Києва та у зворотньому напрямку.

Четвер, 6 серпня 2020, 15:41

Про це повідомила пресслужба “Укрзалізниці”.

Відновлення повноцінного продажу квитків на регіональні поїзди стало можливим завдяки погодженню Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, продаж проїзних документів у межах 100 % місць відкрито на підставі прийнятих рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та розпорядження КМДА від 31 липня нинішнього року.

Нагадаємо, що для посадки в поїзд пасажири обов`язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагону.

  • Раніше повідомлялося, що в “Укрзалізниці” оголосили про відкриття продажу квитків ще на п’ять потягів після паузи через коронавірус.
Теги: КМДА, квитки, Київ, Коронавірус, поїзд, Укрзалізниця, карантин

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