Про це повідомляє пресслужба “УЗ”.

Як розповів в.о. голови правління УЗ Іван Юрик, новий поїзд курсуватиме щодня, крім середи. Однак залізничне сполучення буде відсутній з 27 по 31 липня у зв’язку з проведенням сезонних ремонтних робіт.

Поїзд № 826 Дніпро – Авдіївка відправлятиметься о 09:56 і прибуватиме в Авдіївку о 14:23. Назад поїзд № 825 Авдіївка – Дніпро буде відправлятися о 15:19 і прибуватиме в Дніпро о 19:43. Він курсуватиме через 23 станції, зокрема Покровськ, Межова, Просяна, Чаплине та інші.