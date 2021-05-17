Про це повідомили у пресслужбі АМКУ.

АМКУ встановив, що у 2018-2020 роках “УЗ”, яка мала 100% монопольне становище на ринку перевезення вантажів залізничним транспортом у межах країни, встановила “Порядок проведення рейтинг-аналізу діяльності вантажних станцій”.

Цей порядок визначав, які станції “УЗ” вважаються малодіяльними. Компанія брала з клієнтів цих станцій більшу оплату, ніж з клієнтів інших станцій. Так тривало з січня 2019 до вересня 2020 року і відбувалося без прохання вантажовласників, без визначення з ними методів погодження тарифу.

“Цю послугу неможливо було б запровадити за умов існування значної конкуренції на ринку. У протилежному випадку суб’єкти господарювання мали б змогу відмовитись від підписання додаткової угоди, адже це призводило до суттєвого збільшення їхніх витрат. Проведений Комітетом аналіз собівартості послуги з обслуговування малодіяльних станцій засвідчив, що вона є економічно необґрунтованою”, — зазначили в АМКУ.

Тоді Комітет зобов’язав “УЗ” припинити порушення і сплатити штраф. “УЗ” оскаржила рішення у суді, але Господарський суд міста Києва у задоволенні позовних вимог відмовив повністю.

Наразі ще триває апеляційне провадження, але товариство сплатило у повному розмірі накладений Комітетом штраф і припинило використання згаданого порядку.