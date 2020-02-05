Про це повідомила пресслужба Уряду.
“Партнерство з Deutsche Bahn є позитивним знаком для міжнародних інвесторів та істотно покращує інвестиційну привабливість Української залізниці для міжнародного капіталу та залучення коштів на оновлення інфраструктури та рухомого складу компанії”, – сказав прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Зазначається, що метою співробітництво є розробити концепцію для надання “Укрзалізниці” необхідної управлінської та технічної допомоги у сфері вантажних, пасажирських перевезень, інфраструктури, надання послуг і технічного обслуговування.
При цьому, конкретні межі та подальші умови буде узгоджено сторонами в рамках окремої Угоди про стратегічне партнерство, яка визначатиме план поступової трансформації української залізниці протягом кількох наступних років і включатиме такі послуги, як аналіз та реорганізація різних напрямків бізнесу та оптимізація операцій та управління.
“Для України є важливим підвищити ефективність управління “Укрзалізницею” та вивести її на новий рівень по якості послуг для пасажирів та клієнтів, забезпечити перехід до європейської моделі ринку залізничних перевезень”, – заявив член правління “Укрзалізниці” Желько Марчек.
В Уряді наголосили, що на початковому етапі сторони вивчать стан компанії та складуть Дорожню карту змін. Далі – на етапі реалізації проекту будуть призначені керівники, відповідальні за впровадження стратегічної дорожньої карти. Він триватиме не пізніше ніж до 31 грудня 2020 року. Після цього, з 1 січня 2021 року, почнеться управлінський етап, під час якого компанія DB E&C надаватиме “Укрзалізниці” підтримку у сфері управління згідно з Ключовими показниками ефективності.
- Напередодні прем’єр-міністр України Олексій Гончарук оголосив про намір передати “Укрзалізницю” в керування Deutsche Bahn AG на 10 років. Глава Уряду уточнив, що про деталі “ще потрібно домовлятися”, і ще повинні бути підписані офіційні документи, “але політичне рішення щодо цього вже прийнято”.
- Згодом німецький національний оператор залізничних перевезень Deutsche Bahn спростував інформацію про те, що керуватиме “Укрзалізницею” протягом 10 років.