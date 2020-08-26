Про це повідомляється в Telegram-каналі компанії.
Зокрема, УЗ обмежить придбання пільгових студентських квитків через онлайнові сервіси – з 07:00 до 15:00 27 серпня і з 07:00 до 15:00 1 вересня.
“Це пов’язано з проведенням технічних робіт на електронному реєстрі Міністерства освіти й науки України під час вступної кампанії. У зазначені періоди студенти можуть оформити квитки з пільгою в залізничних касах”, – повідомили в компанії.
- Раніше повідомлялося, що “Укрзалізниця” закриває продаж квитків і зупиняє посадку пасажирів на станціях в чотирьох населених пунктах із “червоної” зони карантину.