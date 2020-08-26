"Укрзалізниця" тимчасово обмежить покупку пільгових квитків для студентів через онлайнові сервіси.

Про це повідомляється в Telegram-каналі компанії.

Зокрема, УЗ обмежить придбання пільгових студентських квитків через онлайнові сервіси – з 07:00 до 15:00 27 серпня і з 07:00 до 15:00 1 вересня.

“Це пов’язано з проведенням технічних робіт на електронному реєстрі Міністерства освіти й науки України під час вступної кампанії. У зазначені періоди студенти можуть оформити квитки з пільгою в залізничних касах”, – повідомили в компанії.