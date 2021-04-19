Державне акціонерне товариство "Укрзалізниця" залишилося без дизельного пального. Залишків вистачить на 4 доби.

Про це повідомили у пресслужбі “ Укрзалізниці “. Зазначається, що “УЗ” має контракти на постачання 10 тисяч тонн дизельного пального, однак постачальники відмовляють відвантажувати його.

“Компанія має запас дизельного пального на 4 доби”, — йдеться в повідомлення.

В “Укрзалізниці” запевняють, що працюють над забезпеченням стабільної роботи залізничного транспорту.

“Укрзалізниця” контролює ситуацію та має чіткий план заходів для забезпечення необхідного обсягу пального найближчим часом”, — наголосили в компанії.

Зауважимо, що “Укрзалізниця” з 2020 року закуповує дизельне пальне за рамковою угодою з 12 постачальниками, що долучилися до тендерного процесу. Назви компаній, що відмовляються відвантажувати паливо зараз, в “УЗ” не називають.