"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на всі поїзди нового графіка руху, який починає діяти з 12 грудня 2021 року. Серед нових поїздів є чимало спрямованих на туристичні маршрути.

Про це повідомляють у пресслужбі “Укрзалізниці”.

“У графіку – 19 пар нових поїздів, ще 49 поїздів будуть прискорені. Буде створено 29 нових сполучень обласних та регіональних центрів, зокрема у популярних туристичних напрямках”, – зазначили у підприємстві.

Зокрема, з’явилось сім рейсів до лижного курорту Буковель. Туди курсуватимуть наступні поїзди:

№5/6 Маріуполь — Рахів;

№15/16 Харків — Рахів;

№55/56 Київ — Рахів;

№95/96 Київ — Рахів;

№25/26 Одеса — Рахів;

№125/126 Миколаїв — Рахів;

№130/129 Кременчук — Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава — Ворохта).

Зазначимо, що поїзд №5/6 сполученням Маріуполь – Рахів стане найдовшим поїздом країни та долатиме на своєму шляху 1806 кілометрів. Крім того, він дає можливість жителям Маріуполя дістатись Львова лише за 21 годину.