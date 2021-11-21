Про це повідомляють у пресслужбі “Укрзалізниці”.
“У графіку – 19 пар нових поїздів, ще 49 поїздів будуть прискорені. Буде створено 29 нових сполучень обласних та регіональних центрів, зокрема у популярних туристичних напрямках”, – зазначили у підприємстві.
Зокрема, з’явилось сім рейсів до лижного курорту Буковель. Туди курсуватимуть наступні поїзди:
- №5/6 Маріуполь — Рахів;
- №15/16 Харків — Рахів;
- №55/56 Київ — Рахів;
- №95/96 Київ — Рахів;
- №25/26 Одеса — Рахів;
- №125/126 Миколаїв — Рахів;
- №130/129 Кременчук — Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава — Ворохта).
Зазначимо, що поїзд №5/6 сполученням Маріуполь – Рахів стане найдовшим поїздом країни та долатиме на своєму шляху 1806 кілометрів. Крім того, він дає можливість жителям Маріуполя дістатись Львова лише за 21 годину.
- Раніше повідомлялося, що пасажири “Укрзалізниці” можуть купляти квитки на потяги далекого сполучення через чат-боти у месенджерах.
- У серпні повідомлялося, що “Укрзалізниця” запустить у Києві перший вагон для вечірок. Пасажирів розважатимуть аніматори.