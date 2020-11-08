З 9 листопада "Укрзалізниця" відновлює рух з більшості закритих станцій.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

Так, з 00:01 9 листопада буде відкрито продаж квитків із залізничних станцій: Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетівка на наступні поїзди:

№ 3/4 Запоріжжя — Ужгород;

№ 10/9 Маріуполь — Київ;

№ 17/18 Харків — Ужгород;

№ 29/30 Київ — Ужгород;

№ 43/44 Івано-Франківськ — Київ;

№ 45/46 Ужгород — Лисичанськ;

№ 81/82 Київ — Ужгород;

№ 84/83 Маріуполь — Київ;

№ 88/87 Ковель — Новоолексіївка;

№ 91/92 Львів — Київ;

№ 98/97 Ковель — Київ;

№ 107/108 Одеса — Ужгород;

№ 116/115 Київ — Бердянськ;

№ 145/146 Київ — Ізмаїл;

№ 217/218 Київ — Рахів;

№ 601/602 Львів — Солотвино-1 (Тячів).

З 00:01 9 листопада буде закрито продаж проїзних документів із станції Біла Криниця на поїзд № 102/101 Київ — Херсон.