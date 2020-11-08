Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.
Так, з 00:01 9 листопада буде відкрито продаж квитків із залізничних станцій: Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетівка на наступні поїзди:
- № 3/4 Запоріжжя — Ужгород;
- № 10/9 Маріуполь — Київ;
- № 17/18 Харків — Ужгород;
- № 29/30 Київ — Ужгород;
- № 43/44 Івано-Франківськ — Київ;
- № 45/46 Ужгород — Лисичанськ;
- № 81/82 Київ — Ужгород;
- № 84/83 Маріуполь — Київ;
- № 88/87 Ковель — Новоолексіївка;
- № 91/92 Львів — Київ;
- № 98/97 Ковель — Київ;
- № 107/108 Одеса — Ужгород;
- № 116/115 Київ — Бердянськ;
- № 145/146 Київ — Ізмаїл;
- № 217/218 Київ — Рахів;
- № 601/602 Львів — Солотвино-1 (Тячів).
З 00:01 9 листопада буде закрито продаж проїзних документів із станції Біла Криниця на поїзд № 102/101 Київ — Херсон.
- “Укрзалізниця” повідомила про припинення з 2 листопада продажу квитків із низки залізничних станцій, які відповідно до останнього рішення Держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій опинилися в “червоній” зоні.