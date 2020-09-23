Про це повідомили в прес-службі компанії.
Із зазначених станцій можна купувати квитки і здійснювати посадку.
Це такі поїзди:
- №45/46 Ужгород – Лисичанськ;
- №774/773 Київ – Шостка;
- №779/780 Суми – Київ, Вінниця;
- №786/785 Київ – Шостка.
Рішення про відновлення посадки пасажирів продиктовано раніше прийнятим рішенням Держкомісії з ТЕБ та НС від 21 вересня.
- Раніше повідомлялося, що зупинку потягів далекого прямування в Тернополі тимчасово скасовано через потрапляння міста до “червоної зони”, де діють найжорсткіші карантинні обмеження.