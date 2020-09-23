"Укрзалізниця" відновила посадку пасажирів на станціях Ніжин і Носівка, які раніше були віднесені до червоної карантинної зони.

Про це повідомили в прес-службі компанії.

Із зазначених станцій можна купувати квитки і здійснювати посадку.

Це такі поїзди:

№45/46 Ужгород – Лисичанськ;

№774/773 Київ – Шостка;

№779/780 Суми – Київ, Вінниця;

№786/785 Київ – Шостка.

Рішення про відновлення посадки пасажирів продиктовано раніше прийнятим рішенням Держкомісії з ТЕБ та НС від 21 вересня.