Про це повідомили в прес-службі компанії.

Із зазначених станцій можна купувати квитки і здійснювати посадку.

Це такі поїзди:

  • №45/46 Ужгород – Лисичанськ;
  • №774/773 Київ – Шостка;
  • №779/780 Суми – Київ, Вінниця;
  • №786/785 Київ – Шостка.

Рішення про відновлення посадки пасажирів продиктовано раніше прийнятим рішенням Держкомісії з ТЕБ та НС від 21 вересня.

  • Раніше повідомлялося, що зупинку потягів далекого прямування в Тернополі тимчасово скасовано через потрапляння міста до “червоної зони”, де діють найжорсткіші карантинні обмеження.