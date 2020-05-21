Про це він сказав сьогодні під час інспекційного огляду станції “Київ-Пасажирський”, повідомляє пресслужба відомства.

“Вже з 1 червня Україна розпочне перші пасажирські залізничні перевезення у далекому сполученні. Карантин дав час, щоб підготуватися до прийому пасажирів. На станції “Київ-Пасажирський” вже демонтовано МАФи, встановлено сучасну систему відеонагляду, повністю відремонтовано приміський вокзал”, – сказав Криклій.

Нагадаємо, “Укрзалізниця” розробила план відновлення приміського сполучення: передбачено дві черги відновлення курсування приміських поїздів.