"Укрзалізниця" відновлює курсування вагонів-автомобілевозів на п'яти напрямках. За один рейс такий вагон може транспортувати від чотирьох до восьми авто.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Вагони-автомобілевози вже курсують за напрямками в поїздах:

№ 12/11 Одеса – Львів, з Одеси через день по парних числах, зі Львова через день по непарних числах (крім 9 березня);

№ 41/42 Дніпро – Трускавець (до Львова), відправленням з Дніпра через день по парних числах, зі Львова через день по непарних числах;

№ 15/16 Харків – Рахів (до Львова), курсуватиме з 12 березня 2021 два рази на тиждень

№ 17/18 Харків – Ужгород (до Львова), курсуватиме з 15 березня 2021 двічі на тиждень

№ 7/8 Харків – Одеса, почне курсувати найближчим часом один раз в тиждень.

“Станом на 9 березня вже здійснено близько 15 рейсів вагонів-автомобілевозів. За один рейс вагон-автомобілевоз може транспортувати від 4 до 8 автомобілів, в залежності від габаритів: обмеження по висоті автомобіля складає 1,7 метра. Загальна вантажомісткість одного такого вагона – 12 тонн”, – повідомили у пресслужбі.