АТ "Укрзалізниця" відновлює повноцінне курсування поїздів далекого прямування у всіх областях, крім Житомирської.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

“«Укрзалізниця» відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення, рух у яких був тимчасово обмежений через локдаун. Наразі карантинні обмеження — заборона висадки та посадки пасажирів — діють лише в Житомирській області”, – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що скасування та відновлення зупинок поїздів через карантинні обмеження здійснюються на основі рішень Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.