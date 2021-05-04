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«Укрзалізниця» відновлює повноцінний рух поїздів

Житомирська область після виходу з "червоної" зони карантину відновлює повноцінний рух поїздів. Таким чином, з 5 травня поїзди курсуватимуть без обмежень по всій Україні.

Вівторок, 4 травня 2021, 20:39

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

Зазначається, що у зв’язку з виходом Житомирської області з 5 травня з “червоної” зони “Укрзалізниця” оперативно відкриває висадку-посадку, а також продаж квитків до і від станцій Житомир, Коростень, Бердичів, Чуднів-Волинський, Печанівка, Малин, Яблонець, Радулин, Новоград-Волинський, Білокоровичі, Олевськ і на такі рейси:

  • №13 / 14 Київ – Солотвино;
  • №29 / 30 Київ – Ужгород;
  • №43 / 44 Івано – Франківськ-Київ;
  • №45 / 46 Ужгород – Лисичанськ;
  • №58 / 57 Ковель – Одеса;
  • №88 / 87 Ковель – Новоолексіївка;
  • №98 / 97 Ковель – Київ;
  • №134 / 133 Миколаїв – Рахів;
  • №142 / 141 Львів – Бахмут;
  • №188 / 187 Ковель – Миколаїв;
  • №743 / 744 Київ – Львів.

Тепер всі поїзди в Україні курсуватимуть за графіком, немає жодних карантинних обмежень у залізничному сполученні.

  • Раніше повідомлялося, що“Укрзалізниця” збільшує кількість додаткових поїздів на Великдень та травневі свята.
Теги: Житомирська область, залізничне сполучення, рух потягів, Укрзалізниця

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