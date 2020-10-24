"Укрзалізниця" з понеділка, 26 жовтня, відновлює продаж квитків на 11 станціях. На початку тижня його призупинили через посилення карантину.

Про це поінформували в пресслужбі “Укрзалізниці”.

Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Так, з 00:01 26 жовтня буде відкрито продаж квитків з залізничних станцій: Івано-Франківськ, Дубно, Здолбунів-Пасажирський, Хмельницький, Тернопіль, Гречани, Славута-1, Волочиськ, Дунаївці, ім. Т.Шевченка, Суми.

Варто зазначити, що всі ці станції знаходяться в населених пунктах, які віднесені до “червоної” зони карантину (згідно з рішенням про оновлення карантинних зон від 23 жовтня).

“Укрзалізниця” позитивно оцінює рішення Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 00:01 26 жовтня відновити рух з більшості закритих станцій. Подорожі у поїздах є більш безпечними для громадян, адже компанія суворо дотримується протиепідемічних заходів”, – зазначається в повідомленні.

Продаж квитків буде відкрито на наступні поїзди:

• № 1/2 Костянтинівка — Івано-Франківськ;

• № 7/8 Київ — Чернівці;

• № 12/11 Одеса — Львів;

• № 15/16 Харків — Рахів;

• № 21/22 Харків — Трускавець;

• № 41/42 Дніпро — Трускавець;

• № 43/44 Івано-Франківськ — Київ;

• № 45/46 Ужгород — Лисичанськ;

• № 49/50 Київ — Трускавець;

• № 72/71 Запоріжжя — Київ;

• № 76/75 Кривий Ріг — Київ;

• № 81/82 Київ — Ужгород;

• № 84/83 Маріуполь — Київ;

• № 86/85 Львів — Новоолексiївка;

• № 88/87 Ковель — Новоолексіївка;

• № 98/97 Ковель — Київ;

• № 102/101 Київ — Херсон;

• № 108/107 Одеса — Ужгород;

• № 110/109 Львів — Херсон;

• № 116/115 Київ — Бердянськ;

• № 118/117 Чернівці — Київ;

• № 122/121 Миколаїв — Київ;

• № 136/135 Одеса — Чернівці;

• № 217/218 Київ — Рахів;

• № 702/701 Львів — Чернівці;

• № 715/716 Київ — Львів;

• № 732/731 Київ — Запоріжжя;

• № 734/733 Київ — Покровськ;

• № 738/737 Київ — Запоріжжя;

• № 739/740 Київ —Кривий Ріг;

• № 743/744 Київ — Львів;

• № 749/750 Київ Івано-Франківськ;

• № 766/765 Київ — Херсон;

• № 769/770 Київ — Кам’янець-Подільський;

• № 772/771 Хмельницький — Київ;

• № 779/780 Суми — Київ — Вінниця;

• № 782/781 Черкаси — Київ.

У той же час з 26 жовтня буде закрито продаж квитків зі станції Подольськ на наступні поїзди: № 106/105 Київ – Одеса; № 108/107 Одеса – Ужгород; №136/135 Одеса – Чернівці; № 146/145 Київ – Ізмаїл; № 763/764 Київ – Одеса.

Відзначається, що ці поїзди проїдуть через станцію Подольск без посадки пасажирів “до врегулювання ситуації”. Висадка буде проводитися в установленому порядку.

У разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда і не пізніше 1 години після його відправлення зі станції, зазначеної у проїзному документі, можна буде повернути оплату за квитки в повному обсязі (в пунктах продажу або через електронні канали зв’язку в “особистому кабінеті” користувача).