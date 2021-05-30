Про це повідомляє пресслужба “УЗ”.

Зазначається, що сполучення відновлюється у зв’язку зі стабілізацією ситуації з коронавірусом в Україні.

Перший рейс з Києва до Відня вирушить вже 1 червня, тому у пасажирів Укрзалізниці є прекрасна можливість почати своє літо з візиту до Австрії. Надалі потяг курсуватиме щодня за наступним графіком: він буде відправлятися з Центрального київського вокзалу о 14:07, буде проходити через Будапешт (прибуття о 8:20) і прибуватиме до Відня о 11:21 наступного дня. У зворотному напрямку (з 2 червня) поїзд відправлятиметься о 16:42 і прибуватиме до Києва о 17:22 наступного дня.

Квитки на поїзд Київ – Відень можна придбати в міжнародних квиткових касах вокзалів.

“Актуальну інформацію про правила в’їзду українських громадян на територію Австрії та Угорщини, а також громадян цих країн в Україну, пасажири можуть дізнатися через офіційні джерела посольств України в Австрії та Угорщині та посольств цих країн в Україні”, – повідомили в “Укрзалізниці”.