Про це повідомили у пресслужбі УЗ.
Зокрема, відновлюється курсування за повноцінним маршрутом:
- №7/8 Київ-Чернівці-Київ;
- №117/118 Київ-Чернівці-Київ;
- №135/136 Одеса-Чернівці-Одеса;
- №357/358 Київ-Рахів-Київ.
Продаж квитків на ці напрямки вже відкрито.
Нагадаємо, сьогодні Чернівецька область вийшла із “червоної зони” карантину та перейшла в “жовту”.
- Із 24 лютого в Україні знову почав діяти адаптивний карантин. Зокрема, знову діє епідемічне зонування: поділ країни на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.
- 5 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу COVID-19. Зростання захворюваності прогнозується уже на кінець квітня.
- 6 квітня Максим Степанов заявив, що кількість ліжок із киснем для пацієнтів, хворих на коронавірус COVID-19, в Україні досягла максимуму. Збільшувати далі “просто нікуди”.
- 7 квітня прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що в запровадженні тотального локдауну по всій території України зараз немає потреби, оскільки адаптивний карантин демонструє свою ефективність. 14 квітня він знову повторив цю тезу.
- 14 квітня влада Києва вирішила продовжити жорсткий карантин у місті до 30 квітня через складну ситуацію з коронавірусом COVID-19.
- 19 квітня Максим Степанов заявив, що Україна пройшла пік захворюваності третьої хвилі коронавірусу, але незабаром очікується новий.