Про це повідомила пресслужба компанії.
Договір укладено з ТОВ “Українська локомотивобудівна компанія”.
Вказана компанія зможе користуватися наступними дільницями залізничних колій загального користування:
Стрий – Івано-Франківськ; Тернопіль – Шепетівка; Шепетівка – Калинівка 1; Старокостянтинів 2 – Гречани; Старокостянтинів 1 – Гречани; Старокостянтинів 2 – Калинівка 1; Старокостянтинів 1 – Калинівка 1; Гусятин – Ярмолинці – Гречани; Кам’янець-Подільський – Гуменці – Балин – Дунаївці – Ярмолинці – Гречани; Соснівка – Коростень; Сокаль – Клепарів.
На основі досвіду реалізації цього договору буде прийнято рішення про подальше впровадження проєкту допуску приватних локомотивів до роботи на українських залізничних коліях.
- Європейський союз заявив, що Україна досі не ухвалила ряду важливих законопроєктів у сфері транспорту. Зокрема, в ЄС відзначили “критичний” фінансовий стан “Укрзалізниці”.